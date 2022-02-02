Найдовша в історії: у США зафіксували 768-метрову блискавку (відео)

Блискавка вдарила одразу над трьома південними штатами США .
Всесвітня метеорологічна організація ООН (ВМО) зареєструвала найдовшу блискавку за історію спостережень — 768 км (477,2 милі).
Про це йдеться у звіті організації.
Ця блискавка вдарила одразу над трьома південними штатами США - Міссісіпі, Луїзіана та Техас. Експерти зазначають, що блискавка рідко поширюється більш ніж на 10 миль (16 км) і зазвичай триває менше ніж секунду.
"Це екстраординарні дані від одиничних спалахів блискавки. Екстремальні явища в навколишньому середовищі — це наочні способи вимірювання сили природи. Цілком ймовірно, що все ще існують ще екстремальніші явища, і ми можемо спостерігати їх у міру вдосконалення технології виявлення блискавок", — сказав професор Рендалл Червені.
Всесвітня метеорологічна організація нагадує, що блискавка становить небезпеку та закликає людей у всьому світі проявляти обережність під час штормів.
Нагадаємо, у Польщі у пасажирський літак, який тільки вилетів із Варшави та прямував до Домініканської Республіки, влучила одна блискавка.
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