Діамантовий сезон: ювелірний дім SOVA дарує діамант в один карат

Акція діє від 1 лютого до 31 березня 2022 року включно.

Каблучку з діамантом в один карат ювеліри SOVA виготовлять спеціально для переможця. Для того щоб взяти участь у розіграші достатньо зробити покупку в будь-якому магазині SOVA, або на сайті sovajewels.com на суму від 15 тис. грн одним чеком, зареєструватися та чекати розіграшу.

Ювелірний дім SOVA — український трендсеттер ювелірного ринку. В асортименті бренду представлені колекції з різноманітними вставками, але саме діаманти є знаковими для бренду. Більшість виробів SOVA витримані в лаконічному, мінімалістичному стилі. SOVA — є одним з лідерів українського ювелірного ринку, який виробляє прикраси з діамантами. В асортименті бренду більш ніж 300 різновидів прикрас з цим дорогоцінним камінням, що дозволяє кожній обрати щось особливе для себе.

“Початок року — чудова нагода розпочати рік не просто з чистого аркуша, а й бездоганного діаманта в один карат. Ми вдячні за довіру кожному клієнту SOVA і хочемо зробити вагомий подарунок, який запам’ятається надовго. Тому ми вирішили розіграти каблучку з діамантом в один карат, яку наші ювеліри виготовлять індивідуально для переможця”, — говорить Кристина Башлий, директорка з маркетингу SOVA.

Для своїх прикрас бренд SOVA закуповує діаманти, які попередньо проходять детальний контроль та отримують сертифікат GIA, що видає виключно Гемологічний інститут Америки та свідчить про бездоганну якість діаманта. Сертифікати отримують всі діаманти більше 0,3 карата. В колекціях SOVA використовуються і діаманти менше 0,3 карата, які не передбачають сертифікат GIA, але проходять детальну перевірку експертами-гемологами, які пройшли атестацію у Державному Гемологічному Центрі України та мають дозвіл на проведення їх сертифікації. Більше діамантових прикрас від SOVA тут.

Акція діє з 1 лютого по 31 березня 2022 року включно. Переможця, який отримає каблучку з діамантом буде визначено з допомогою сервісу random.org вже 4 квітня.

Здійсни свою діамантову мрію!