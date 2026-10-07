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Україна отримала від ЄС 1,2 млрд євро: на що витратять гроші
Загальна сума фінансування за ініціативою Ukraine Support Loan наблизилася до рекордних показників.
Україна отримала черговий транш від Євросоюзу в межах програми Ukraine Support Loan. Отримані кошти спрямують на першочергові оборонні потреби держави.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.
«Україна отримала ще 1,2 млрд євро від Європейського Союзу в межах Ukraine Support Loan. Кошти спрямуємо на першочергові оборонні потреби«, — йдеться у заяві очільника уряду.
За його словами, після надходження цього траншу загальний обсяг оборонного фінансування, отриманого Україною за програмою, сягнув майже 13 млрд євро.
Корецький зазначив, що Україна продовжує співпрацювати з європейськими партнерами, аби решта запланованого фінансування надійшла вчасно та в повному обсязі.
Він також подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, єврокомісару Андрюсу Кубілюсу та всім державам-членам ЄС за послідовну підтримку України й сприяння зміцненню її обороноздатності.
Нагадаємо, на початку жовтня ЄС відмовився достроково виділити Україні кошти з кредиту на 90 млрд євро на 2026-2027 роки, необхідні через зростання військових витрат. У Брюсселі вважають, що це лише перенесе фінансову проблему на наступний рік, а також вимагають від України виконання реформ для скорочення тіньової економіки та збільшення податків. Виплати на 2027 рік планують надати на початку того ж року за умови участі інших партнерів (Канади, Норвегії, Японії).