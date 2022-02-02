Не Мессі чи Роналду: легендарний бразилець назвав найкращого форварда світу

Ексфутболіст поставив на п'єдестал зірку "Реала".

Легендарний бразильський форвард Роналдо поділився думкою про те, хто на даний момент є найкращим форвардом у світі, і хто з молодих гравців зможе стати найкращим.

"Бензема, на мою думку, найсильніший нападник на даний момент. Але Левандовскі знаходиться зовсім близько. Голанд стане дуже сильним, можливо, навіть номером один у світі, але в нього немає тієї техніки, яку мають Карім і Роберт", - розповів колишній футболіст в інтерв'ю Bobo TV, передає Football Italia.

Також він розповів про те, що він думає про Кіліана Мбаппа.

"Він дуже сильний, у нього є швидкість і холоднокровність перед воротами, які зроблять його номером один. І я читав новини, що він перейде в "Реал" Мадрид і зароблятиме 50 мільйонів на рік. Ми створили неправильне покоління (сміється).

"Футбольна індустрія розвивається так сильно, що справедливо, що зірки отримують дедалі більше грошей. Якщо це так сьогодні, то це тому, що були гравці, які надихали їх, як це зробили ми", - зазначив він.

Цього сезону статистика Роберта Левандовські вражає: 28 матчів, 34 голи та 3 гольових передач.

Карім Бензема не так вже й далеко: 28 поєдинків, 24 м'ячі і 9 асистів.

Ерлінг Голанд провів 20 зустрічей, забив 23 голи та оформив 6 асистів.

На рахунку Кіліана Мбаппе 20 матчів, 10 голів та 9 результативних передач.

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