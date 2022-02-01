Не допомогли навіть Мессі та Мбаппе: ПСЖ сенсаційно вилетів з Кубка Франції

Долю зустрічі вирішила серія пенальті.
ПСЖ несподівано покинув Кубок Франції.
Команда Маурісіо Почеттіно в рамках 1/8 фіналу турніру зазнала несподіваної поразки від "Ніцци". Завершився основний час безгольовою нічиєю (0:0), тож, долю протистояння повинна була вирішити серія пенальті, в якій точнішими були футболісти "Ніцци" - 5:6. У парижан не зуміли забити Леандро Паредес та Хаві Сімонс. У "Ніцци" схибив Анді Делор.
Зазначимо, що у першому таймі ПСЖ кілька разів погрожував воротам суперника, але Марко Верратті та Ліонель Мессі не реалізували свої моменти. У другій половині гри на поле вийшов зірковий форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе, але він також не зумів відзначитися в сітці воріт опонента.
Les Parisiens sont éliminés en huitièmes de finale de @coupedefrance après cette séance de tirs au but.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 31, 2022
#CDF | #PSGOGCN pic.twitter.com/tznTBKmtRF
Тож, обігравши ПСЖ, "Ніцца" пробилася до чвертьфіналу, де зіграє з "Марселем".
- Також у чвертьфіналі зустрінуться "Нант" – "Бастія", "Монако" – "Ам'єн" та "Бержерак" – "Версаль". Матчі відбудуться 8-10 лютого;
- Чинним володарем трофею до цього матчу був саме ПСЖ.