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Не допомогли навіть Мессі та Мбаппе: ПСЖ сенсаційно вилетів з Кубка Франції

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Не допомогли навіть Мессі та Мбаппе: ПСЖ сенсаційно вилетів з Кубка Франції

Associated Press

Долю зустрічі вирішила серія пенальті.

ПСЖ несподівано покинув Кубок Франції.

Команда Маурісіо Почеттіно в рамках 1/8 фіналу турніру зазнала несподіваної поразки від "Ніцци". Завершився основний час безгольовою нічиєю (0:0), тож, долю протистояння повинна була вирішити серія пенальті, в якій точнішими були футболісти "Ніцци" - 5:6. У парижан не зуміли забити Леандро Паредес та Хаві Сімонс. У "Ніцци" схибив Анді Делор.

Зазначимо, що у першому таймі ПСЖ кілька разів погрожував воротам суперника, але Марко Верратті та Ліонель Мессі не реалізували свої моменти. У другій половині гри на поле вийшов зірковий форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе, але він також не зумів відзначитися в сітці воріт опонента.

Тож, обігравши ПСЖ, "Ніцца" пробилася до чвертьфіналу, де зіграє з "Марселем".

  • Також у чвертьфіналі зустрінуться "Нант" – "Бастія", "Монако" – "Ам'єн" та "Бержерак" – "Версаль". Матчі відбудуться 8-10 лютого;
  • Чинним володарем трофею до цього матчу був саме ПСЖ.
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