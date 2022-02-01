Засідання Радбезу ООН через російську загрозу: як це було

Засідання Радбезу ООН через російську загрозу: як це було

Засідання Радбезу ООН встигли провести в останній день січня.

Сполучені Штати Америки отримали письмову відповідь Росії на свої пропозиції щодо гарантій безпеки, повідомляють низка американських ЗМІ із посиланням на власні джерела. Про що там йдеться, Вашингтон не розкриватиме, але не виключає, що це зробить сама Росія. Сьогодні Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров поговорять телефоном.

Напередодні ж російську загрозу обговорювали на засіданні Ради безпеки ООН - подробиці розповіли у сюжеті ТСН.Ранок 1 лютого.

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Засідання Радбезу ООН встигли провести в останній день січня. Адже від сьогодні, згідно із ротаційним принципом, Росія на місяць очолює Раду безпеки і має керівні повноваження. Але в останній день головування Норвегії, попри процедурну спробу зірвати обговорення, РФ таки довелося прийняти холодний душ: більшість членів Радбезу засудили накопичення її військ на кордонах України, закликали до деескалації і вирішення проблем за столом переговорів, якщо Москва насправді шукає рішення, а не приводу для війни.

Постійний представник Росії Василь Небензя залишив залу засідань Радбезу якраз перед виступом українського колеги, пославшиь на те, що поспішає на зустріч із Генсеком ООН. Натомість перебував у кулуарах, спілкуючись із журналістами. "Для мене не було сьогодні сюрпризів, навіть те, що Небензя пішов, вітк. Йому було важливо опинитися біля преси і намагатися насадити свій наратив", - каже постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

США отримали письмову відповідь Росії на свої пропозиції щодо гарантій безпеки | Новини світу

В ексклюзивному інтервю ТСН він розповів, що у лютому Радбез з подачі Росіі обговорюватиме виконання Мінських угод. Його Москва ініціює практично щороку, намагаючись переконати світ, що саме Київ гальмує мирний процес. Буквально за кілька днів на Генасамблеї ООН будуть обговорювати ситуацію на окупованих Росією українських територіях.

"З одного боку цього місяця Росія сидить на місці Радянського Союзу і головує в Раді безпеки. Буквально за стіною відбуватиметься засідання Генасамблеі, іншого керівного органу ООН, на якому буде обговорення як керівна в Радбезі Росія окупує українські теритрії. Більшого театру абсурду важко собі придумати", - каже він.

Головування Росії у Радбезі не завадить Україні за потреби ініціювати засідання. Голосування демонструють, що зібрати необхідні голоси на свою користь Москві не вдається.