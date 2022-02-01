Заседание Совбеза ООН из-за российской угрозы: как это было

Заседание Совбеза ООН успели провести в последний день января.

Соединенные Штаты Америки получили письменный ответ России на свои предложения по гарантиям безопасности, сообщают ряд американских СМИ со ссылкой на собственные источники. О чем там идет речь, Вашингтон не будет раскрывать, но не исключает, что это сделает сама Россия. Сегодня Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорят по телефону.

Накануне же российскую угрозу обсуждали на заседании Совбеза ООН — подробности рассказали в сюжете ТСН.Ранок 1 февраля.

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Заседание Совбеза ООН успели провести в последний день января. Ведь с сегодняшнего дня, согласно ротационному принципу, Россия на месяц возглавляет Совет безопасности и имеет руководящие полномочия. Но в последний день председательства Норвегии, несмотря на процедурную попытку сорвать обсуждение, РФ таки пришлось принять холодный душ: большинство членов Совбеза осудили накопление его войск на границах Украины, призвали к деэскалации и решению проблем за столом переговоров, если Москва действительно ищет решения, а не повода для войны.

Постоянный представитель России Василий Небензя покинул зал заседаний Совбеза как раз перед выступлением украинского коллеги, послав на то, что спешит на встречу с Генсеком ООН. Находился в кулуарах, общаясь с журналистами. "Для меня не было сегодня сюрпризов, даже то, что Небензя ушел, убежал. Ему было важно оказаться у прессы и пытаться насадить свой нарратив", — говорит постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

США получили письменный ответ России на свои предложения по гарантиям безопасности | Новости мира

В эксклюзивном интервью ТСН он рассказал, что в феврале Совбез по подаче России будет обсуждать выполнение Минских соглашений. Его Москва инициирует практически каждый год, пытаясь убедить мир, что именно Киев тормозит мирный процесс. Буквально через несколько дней на Генассамблее ООН будут обсуждать ситуацию на оккупированных Россией украинских территориях.

"С одной стороны этого месяца Россия сидит на месте Советского Союза и председательствует в Совбезе. Буквально за стеной будет проходить заседание Генассамблеи, другого руководящего органа ООН, на котором будет обсуждение как руководящая в Совбезе Россия оккупирует украинские территории. Большего театра абсурда трудно себе придумать", – говорит он.

Председательство России в Совбезе не помешает Украине при необходимости инициировать заседание. Голосования показывают, что собрать нужные голоса в свою пользу Москве не удается.