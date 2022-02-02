Не Месси или Роналду: легендарный бразилец назвал лучшего форварда мира

Экс-футболист поставил на пьедестал звезду "Реала".

Легендарный бразильский форвард Роналдо поделился мнением о том, кто сейчас является лучшим форвардом в мире, и кто из молодых игроков сможет стать лучшим.

"Бензема, по моему мнению, самый сильный нападающий на данный момент. Но Левандовски находится совсем близко. Холланд станет очень сильным, возможно, даже номером один в мире, но у него нет той техники, которую имеют Карим и Роберт", — рассказал бывший футболист. в интервью Bobo TV, передает Football Italia.

Также он рассказал о том, что он думает о Килиане Мбаппе.

"Он очень сильный, у него есть скорость и хладнокровие перед воротами, которые сделают его номером один. И я читал новости, что он перейдет в "Реал" Мадрид и будет зарабатывать 50 миллионов в год. Мы создали неправильное поколение (смеется).

"Футбольная индустрия развивается так сильно, что справедливо, что звезды получают все больше денег. Если это так сегодня, то это потому, что были вдохновлявшие их игроки, как это сделали мы", — отметил он.

В этом сезоне статистика Роберта Левандовски впечатляет: 28 матчей, 34 гола и 3 голевых передачи.

Карим Бензема не так уж далеко: 28 поединков, 24 мяча и 9 ассистов.

Эрлинг Холланд провел 20 встреч, забил 23 гола и оформил 6 ассистов.

На счету Килиана Мбаппе 20 матчей, 10 голов и 9 результативных передач.

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