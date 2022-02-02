Синоптик рассказала, когда в Украину вернутся морозы

Морозы долго не удержатся.

В Украину вернутся морозы: температура уменьшится 4-5 февраля

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"4-5 февраля морозы в Украине усилятся до -5-13 градусов. Однако в дальнейшем снова потеплеет до нуля", — сообщила синоптик.

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По ее словам, 3 февраля в Украине будет снег, снег с дождем, а также ветер. В Николаевской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях ожидается мокрый снег и дождь. В центральных, Одесской, Херсонской, Сумской, Харьковской областях без существенных осадков.

Температура воздуха в течение дня будет от 3 мороза до 2 градусов тепла. На юге и в восточных областях завтра теплее: -+2-6 градусов.

В Киеве будет немного снижать. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет -2-5 градуса. Днем – от 2 мороза до 1 градуса тепла.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 гг. в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.

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