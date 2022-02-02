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В Карпатах объявлено штормовое предупреждение

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В Карпатах объявлено штормовое предупреждение

ТСН

В горах – снеголавинная опасность.

В Карпатах объявлено штормовое предупреждение: существует угроза схождения лавин в горах.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что значительная снеговинная опасность удержится 2 февраля. Речь идет о высокогорьях Закарпатья, горах Прикарпатья и Львовской области.

Кстати, по всей Украине сегодня ожидаются дождь, снег и дождь со снегом. Температура в течение суток будет колебаться от -5 до +5 градусов. Кроме того, прогнозируют гололедицу. Водителей просят быть осторожными.

Погода в Украине: во всех регионах ожидается дождь и снег

Погода в Украине: во всех регионах ожидается дождь и снег

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 гг. в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.

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