В горах – снеголавинная опасность.
В Карпатах объявлено штормовое предупреждение: существует угроза схождения лавин в горах.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что значительная снеговинная опасность удержится 2 февраля. Речь идет о высокогорьях Закарпатья, горах Прикарпатья и Львовской области.
Кстати, по всей Украине сегодня ожидаются дождь, снег и дождь со снегом. Температура в течение суток будет колебаться от -5 до +5 градусов. Кроме того, прогнозируют гололедицу. Водителей просят быть осторожными.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 гг. в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.
Читайте также:
- В Киеве изрядно заморозит: прогноз погоды на среду, 2 февраля
- День сурка 2022: традиции и обычаи