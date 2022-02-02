У Карпатах оголошено штормове попередження

В горах - сніголавинна небезпека.

В Карпатах оголошено штормове попередження: існує загроза сходження лавин у горах.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Зазначається, що значна сніголавинна небезпека утримається 2 лютого. Йдеться про високогір'я Закарпаття, гори Прикарпаття і Львівської області.

До слова, у всій Україні сьогодні очікуються дощ, сніг та дощ зі снігом. Температура впродовж доби коливатиметься від -5 до +5 градусів. Крім того, прогнозують ожеледицю. Водіїв просять бути бути обережними.

Погода в Україні: у всіх регіонах очікуються дощ і сніг

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 рр. в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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