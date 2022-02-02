День бабака 2022: традиції та звичаї

Вважається, що у цей день потрібно спостерігати за бабаком, що вилазить зі своєї нори.

2 лютого — у США та Канаді святкують традиційне свято День бабака. День бабака також святкують у Австралії. Цього дня проводяться фестивалі, присвячені місцевим бабакам-метеорологам, які приваблюють численних туристів. Наразі це свято стало популярним і в Україні.

День бабака: що це

Вважається, що у цей день потрібно спостерігати за бабаком, що вилазить зі своєї нори. За поведінкою можна судити про близькість настання весни.

День бабака: трактування поведінки тварини

Якщо день похмурий, бабак не бачить своєї тіні і спокійно залишає нору — значить, зима скоро закінчиться і весна буде рання. Якщо ж день сонячний, бабак бачить свою тінь і, лякаючись її, ховається назад у нору — буде ще шість тижнів зими.

День бабака: історія свята

У Стародавньому Римі 2 лютого святкував День їжака. Метеорологічний прогноз у цей день будувався за поведінкою збудженого їжака, який бачив чи не бачив своєї тіні. Народи Західної Європи зберігали цю традицію й у пізніші періоди. У північній Німеччині в цей час прокидався борсук і за його поведінкою судили про тривалість холодів та терміни настання весни.

Ранньоамериканські згадки про День бабака беруть джерела у традицій переселенців з Німеччини, відомих як пенсільванські німці, які привезли свої звичаї до Америки у XVIII столітті. У Північній Америці, де не водилися ні їжаки, ні борсуки, роль метеоролога перейшла до бабака. Так, на основі повір'я, пов'язаного з бабаком, зародилася традиція, яку розвинули члени Клубу бабака з Панксатоні. Офіційним святом День бабака став 1886 року.

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У Білорусі відома приказка, за якою цього дня ведмідь перевертається на інший бік. Болгари розповідали про поведінку ведмедиці цього дня. "Ведмедиця на Стрітення вилазить із барлоги, щоб побачити свою тінь. Якщо сонячний день і ведмедиця бачить свою тінь, вона повертається на інший бік, щоб продовжити свій сон. Це означає, що ще 40 днів буде холодно". Серед німецьких поселенців у Пенсільванії існує приказка: "Якщо бабак бачить свою тінь, значить, буде ще шість тижнів зими".

День бабака: релігія

Римський звичай визначати майбутню погоду на початку лютого також перейшов у християнські традиції, адже 2 лютого за Григоріанським календарем святкують Стрітення Господнє. У цей час західні європейці святкують Candlemas – "День свічок". Згідно з прикметою, якщо 2 лютого погода була ясною та сонячною, друга половина зими буде холодною. Цього дня освячені в церкві свічки роздавали людям, щоб ті боронилися від зими.

До речі, християни східного обряду того ж календарного дня, але за старим стилем (тобто на Стрітення, але вже 15 лютого) теж святять свічки.

День бабака: попередник

Попередником Дня бабака є давнє свято Імболк або День Брігіти – одне з чотирьох основних свят ірландського календаря, що відзначаються серед гельських народів на початку лютого або за перших ознак весни. Це день перехідної чверті на сонячному календарі, на півдорозі між зимовим сонцестоянням та весняним рівноденням. Спочатку присвячений богині Бригіті, у християнський період він був прийнятий як День Святої Бригітти. Імболк — традиційний час прогнозу погоди, як і День бабака.

День бабака: відомі метеорологи

У США та Канаді найбільш відомі сім бабаків-метеорологів

Панксатонський Філ;

Віартонський Віллі;

Статен-айлендський Чак;

Шубенакадський Сем;

Бальзацький Біллі;

Бабак Джиммі;

Генерал Борегард Лі

Найвідоміший з них — Панксатонський Філ — бабак, що живе на Індичачій гірці в містечку Панксатоні в Пенсільванії — найперший офіційний бабак-метеоролог. Фестиваль проводиться з 1887. Саме це містечко стало відомим у світі після комедійного фільму "День бабака". Цей популярний голлівудський фільм також сприяв популяризації Дня бабака у тих країнах, де ця традиція раніше не була відома, зокрема й в Україні.

Associated Press

Згідно зі статистикою, передбачення Філа неправильні. Свідки записують, чи побачив Філ свою тінь, але прогноз бабака здійснився лише у 39% випадків. Але при цьому Панксатонський Філ навіть має своє представництво у світовій Мережі.

День бабака в Україні: особливості

Згідно з українськими традиціями бабак прокидався від зимової сплячки на свято Євдокії — 14 березня. Він виходить на світ, свище тричі, а потім знову лягає на інший бік і так спить до Благовіщення. І ховрах, кажуть, перевертається на інший бік. Тому люди виходили в поле, особливо у степовій Україні, щоб почути свист.

В Україні були два бабаки-"метеорологи" — слобожанський Тимко та галицький Мишко. У 2012 році Тимко пішов на "пенсію" за віком і його підмінив Тимко II, галицького Ведмедика у 2016 році змінила бабуся Маруся.

Попри випадковість прогнозів бабаків-метеорологів, популярність цього свята з кожним роком зростає.

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