Занадто багато масок: ВООЗ заявила про тонни надлишкових відходів від реагування на COVID-пандемію

Занадто багато масок: ВООЗ заявила про тонни надлишкових відходів від реагування на COVID-пандемію

За даними ВООЗ, "люди використовують надмірну кількість засобів індивідуального захисту".

Надмірне використання одноразових рукавичок, "місячних костюмів", а також мільярдів масок та шприців для вакцинації під час пандемії COVID-19 викликало "величезний надлишок медичних відходів у всьому світі".

Відповідну заяву у вівторок, 1 лютого, озвучили у Всесвітній організації охорони здоров'я, повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що десятки тисяч тонн додаткового медичного сміття перевантажують системи управління відходами та загрожують як здоров'ю, так і довкіллю.

Також читайте У Житомирській області виявили звалище хімічних відходів: у ґрунті перевищені норми небезпечних речовин

"Ми виявили, що люди використовують надмірну кількість засобів індивідуального захисту", - підкреслила технічна співробітниця відділу ВООЗ з питань водопостачання, санітарії, гігієни та охорони здоров'я Маргарет Монтгомері, закликавши населення стати більш свідомим споживачем.

За її словами, більша частина приблизно 87 тисяч тонн "місячних костюмів" та рукавичок, виготовлених у період від березня 2020 року до листопада 2021 року, вже стала відходами.

До того ж, понад вісім мільярдів доз вакцин, введених в усьому світі, призвели до утворення 143 тонн додаткового сміття у вигляді шприців, голок і контейнерів.

"Дуже важливо забезпечити працівників охорони здоров'я правильним (захисним спорядженням), але також життєво важливо зробити так, щоб його можна було використовувати безпечно і без впливу на довкілля", - наголосив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкл Раян.

ВООЗ рекомендує використовувати "екологічно чисте" упакування і транспортування, а також багаторазове обладнання і матеріали, які переробляються або біорозкладаються.

Очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус зауважив, що надлишок відходів потенційно піддає медичних працівників ризику "травмування від уколів голкою, опіків, інфекцій і зачіпає спільноти, що живуть поблизу погано керованих звалищ і місць поховання відходів".

Він закликав міжнародну спільноту інвестувати у технології "обробки відходів без спалювання" і додав, що 30% медичних закладів у всьому світі і 60% у найменш розвинених країнах вже були погано обладнані для обробки обсягів відходів ще до того, як пандемія COVID-19 призвела до їхнього різкого збільшення.

Читайте також: