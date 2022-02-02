У Росії затонуло краболовне судно з 15 моряками на борту: є загиблий

Загинув старший механік, який не зміг вибратися з машинного відділення. Тим часом капітан судна перебуває у лікарні.

У Приморському краї РФ у середу, 2 лютого, в порту Зарубіно затонуло краболовне судно "Акванавт", на борту якого в момент інциденту перебували 15 членів екіпажу.

Про це повідомляє "Интерфакс".

Зазначається, що внаслідок інциденту загинув старший механік, який не зміг вибратися з машинного відділення. Тіло чоловіка вже дістали на поверхню.

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Окрім того, до місцевої лікарні з переохолодженням госпіталізували капітана судна.

Як пише видання, плавучий засіб повернувся з рейсового завдання і почав тонути під час розвантаження. Судно пішло під воду впродовж декількох хвилин.

За даними UssurMedia, на борту перебуває 18 тонн палива. "Його розливу немає. Встановлено бонові загородження", - йдеться у повідомленні.

Нині компанія-судновласник разом із відповідними службами проводить заходи для встановлення причин інциденту, а Приморська транспортна прокуратура розпочала перевірку дотримання законодавства у сфері безпеки мореплавання.

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