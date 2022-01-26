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Катастрофа на воді: у США 39 людей зникли безвісти під час кораблетрощі

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Катастрофа на воді: у США 39 людей зникли безвісти під час кораблетрощі

Associated Press

Судно затонуло у вихідні, але відомо про це стало лише зараз.

Катастрофа на воді - 39 людей зникли безвісти під час кораблетрощі в американському штаті Флорида.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 26 січня.

Місцеві рибалки у воді знайшли чоловіка, якому вдалося вижити. Його особу поки не встановили. Врятований самовидець кораблетрощі каже - група людей вирушила до США з Багамських островів, коли потрапила у шторм. На жодному з пасажирів не було рятувального жилета.

Американські чиновники підозрюють, що зниклий човен міг бути частиною мережі з контрабанди людей. Зниклих безвісти розшукують кораблі і літаки берегової охорони - однак, поки - безрезультатно.

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