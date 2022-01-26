Катастрофа на воде: в США 39 человек пропали без вести во время кораблекрушения

Катастрофа на воде: в США 39 человек пропали без вести во время кораблекрушения

Судно затонуло на выходных, но известно об этом стало только сейчас.

Катастрофа на воде — 39 человек пропали без вести во время кораблекрушения в американском штате Флорида.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 26 января.

Местные рыбаки в воде нашли мужчину, которому удалось выжить. Его личность пока не установили. Спасенный очевидец кораблекрушения говорит – группа людей отправилась в США с Багамских островов, когда попала в шторм. Ни на одном из пассажиров не было спасательного жилета.

Американские чиновники подозревают, что пропавшая лодка могла быть частью сети по контрабанде людей. Пропавших без вести разыскивают корабли и самолеты береговой охраны, однако, пока – безрезультатно.

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