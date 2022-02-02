Міла Нітіч топлес попозувала на ліжку

Артистка відпочиває за кордоном.

Українська співачка Міла Нітіч проводить відпустку у Туреччині.

Під час відпочинку у Стамбулі зірка влаштувала собі доволі пікантну фотосесію. Учасниця проєкту "Голос країни-11" поділилася з шанувальниками світлиною, на якій позує топлес. Артистка лежала на ліжку, сперши голову на долоні. Виконавиця загадково дивилася у камеру.

Міла Нітіч / instagram.com/mila_nitich_official

У дописі знаменитість поділилася, що пройшла певний етап у своєму житті, де навчилася відмовлятися від речей, які її засмучують.

"А точніше, навчилася йти від людей, які не здатні приносити в моє життя позитивні емоції. І справа зовсім не в моїй зверхності чи зарозумілості, просто набридло витрачати час дарма, на людей, що не здатні приносити нічого хорошого. Не хочу бути "Модним ґаджетом, що дістався задарма", хочу, щоб мою щирість і любов приймали як цінність, яку не можливо купити або продати. І можливо це звучить претензійно і жорстко, за те чесно по відношенню до самої себе! І кожен з вас на це заслуговує також, пам'ятайте про це", – зазначила зірка.

Фанати Міли були щедрими на компліменти:

Ох, ця Мілочка... Ой, спокусниця...

Чудове фото і слова

Чарівний погляд

Яка ви розкішна

Цукерочка

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