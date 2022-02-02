Мила Нитич топлесс позировала на кровати

Артистка отдыхает за границей.

Украинская певица Мила Нитич проводит отпуск в Турции.

Во время отдыха в Стамбуле звезда устроила себе довольно пикантную фотосессию. Участница проекта "Голос країни-11" поделилась с поклонниками фотографией, на которой позирует топлесс. Артистка лежала на кровати, сперв голову на ладони. Исполнительница загадочно смотрела в камеру.

Мила Нитич / instagram.com/mila_nitich_official

В посте знаменитость поделилась, что прошла определенный этап в своей жизни, где научилась отказываться от огорчающих ее вещей.

"А точнее, научилась уходить от людей, которые не способны приносить в мою жизнь положительные эмоции. И дело вовсе не в моем высокомерии, просто надоело тратить время зря, на людей, которые не способны приносить ничего хорошего. Не хочу быть "Модным гаджетом, что достался даром", хочу, чтобы мою искренность и любовь принимали как ценность, которую невозможно купить или продать. И возможно это звучит претенциозно и жестко, за то честно по отношению к самой себе! И каждый из вас этого заслуживает также, помните об этом", – отметила звезда.

Фанаты Милы были щедрыми на комплименты:

Ох, эта Милочка... Ой, соблазнительница...

Великолепное фото и слова

Волшебный взгляд

Какая вы роскошная

Конфетка

Читайте также: