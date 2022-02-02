Анита Луценко в купальнике произвела фурор в Сети: "Девочка 16 лет"

Пользователи восхищаются видом тренера.

Известный украинский фитнес-тренер Анита Луценко произвела фурор в Сети фото в купальнике.

37-летняя звезда поделилась с поклонниками новыми кадрами с отдыха. Их она обнародовала в своем Instagram. На фотографиях Анита грационно позировала у бассейна в бордовом купальнике. Звезда собрала часть волос в высокую гульку и надела солнцезащитные очки.

Анита Луценко / instagram.com/anitasporty

Луценко под жарким солнцем продемонстрировала безупречную фигуру и стройные ножки.

Анита Луценко / instagram.com/anitasporty

"Думала, как бы назвать серию фото и определилась: "Придет серенький волчок и укусит за бочек", – написала спортсменка.

Со своей стороны, фолловеры Аниты отметили, с такой фигурой "волчок останется голодным". Также фаны поделились, что тренер выглядит намного моложе: "Какая тоненькая и хорошенькая", "Останется голодным тот волчок", "Вам здесь вроде 18", "Анита, вы красавица!", "Девочка 16 лет не больше".

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