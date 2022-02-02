Новый подвариант COVID-штамма "Омикрон" обнаружили в 57 странах – ВОЗ

Мутация невидима для ПЦР-тестов и может быть более контагиозной, чем обычный "Омикрон".

Новый подвариант штамма COVID-19 "Омикрон", известный как BA.2 или "Стелс", был обнаружен уже в 57 странах мира.

Об этом со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения сообщает The Guardian.

Отмечается, что на "Омикрон" приходится более 93% всех образцов коронавируса, собранных за последний месяц. Этот вариант включает несколько линий, в частности BA.1, BA.1.1, BA.2. и ВА.3.

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BA.1 и BA.1.1 – первые идентифицированные версии – по-прежнему составляют более 96% всех секвенированных случаев "Омикрона", однако в некоторых частях Европы и Азии BA.2 или "Стелс" начинает вытеснять BA.1. Так, в ряде стран на этот подвариант приходится более половины исследованных инфицирований.

По словам ВОЗ, данных о разнице между подвариантами пока недостаточно для того, чтобы делать выводы об их опасности, однако несколько исследований уже показали, что BA.2 является более заразным, чем исходная линия.

Эпидемиолог организации Мария Ван Керхове отметила, что начальные данные указывают на "небольшое увеличение скорости распространения по сравнению с BA.1".

В то же время эксперт напомнила, что "Омикрон" вызывает менее тяжелое течение заболевания, чем предыдущие штаммы COVID-19, и данных о BA.2, которые свидетельствовали бы об изменениях уровня тяжести инфекции, пока нет.

Ранее сообщалось, что "невидимый" вариант "Стелс" имеет много общих мутаций со стандартным "Омикроном", но в нем отсутствуют конкретные генетические изменения, позволяющие использовать лабораторные ПЦР-тесты для выявления возможных случаев инфицирования.

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