Трамп в Конгрессе заявил о выходе США из ВОЗ и ООН

Президент США напомнил о выходе США из международных соглашений.

Я объявляю заморозку всей международной помощи.

Об этом в стенах Конгресса заявил 5 марта 2025 г. президент США Дональд Трамп.

Также он заявил, что прекращает "зеленое мошенничество", в частности, соглашение о климатических изменениях.

"Я прекращаю действие коррумпированной Всемирной Организации Здравоохранения, и я также выхожу из совета против американской ООН. Мы прекращаем все ограничения Байдена, которые взрывали мощь нашей страны", — сказал Трамп.

"На каждый старый норматив нужно выдать 10 новых нормативов", – добавил он.

Также он похвастался, что "вернул свободу слова в Америку".

"8 миллионов долларов на то, чтобы сделать мышей-трансгендеров. Это реально!", - рассказал американский президент о якобы том, на что использовались деньги американских налогоплательщиков.

Также Трамп похвалил изобретателя Илона Маска и его новое ведомство, пересмотревшее расходы Агентства США по международному развитию.

Напомним, что ранее Трамп провозгласил "золотой век" Америки.

Добавим, что президент США Дональд Трамп выступает первой речью в Конгресс 4 марта в 21:00 по восточному времени.

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