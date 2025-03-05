Трамп в Конгрессе заявил о выходе США из ВОЗ и ООН

Президент США напомнил о выходе США из международных соглашений.
Я объявляю заморозку всей международной помощи.
Об этом в стенах Конгресса заявил 5 марта 2025 г. президент США Дональд Трамп.
Также он заявил, что прекращает "зеленое мошенничество", в частности, соглашение о климатических изменениях.
"Я прекращаю действие коррумпированной Всемирной Организации Здравоохранения, и я также выхожу из совета против американской ООН. Мы прекращаем все ограничения Байдена, которые взрывали мощь нашей страны", — сказал Трамп.
"На каждый старый норматив нужно выдать 10 новых нормативов", – добавил он.
Также он похвастался, что "вернул свободу слова в Америку".
"8 миллионов долларов на то, чтобы сделать мышей-трансгендеров. Это реально!", - рассказал американский президент о якобы том, на что использовались деньги американских налогоплательщиков.
Также Трамп похвалил изобретателя Илона Маска и его новое ведомство, пересмотревшее расходы Агентства США по международному развитию.
Напомним, что ранее Трамп провозгласил "золотой век" Америки.
Добавим, что президент США Дональд Трамп выступает первой речью в Конгресс 4 марта в 21:00 по восточному времени.
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