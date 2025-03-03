Трамп сделал шокирующее заявление по Украине

Трамп заявил, что он "не отдал украинскую землю путинской России".

Президент США Дональд Трамп заявил, что он "не отдал украинскую землю путинской России".

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Единственный президент, который не отдал украинскую землю путинской России, – это я", – написал Трамп.

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Напомним, встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 28 февраля завершилась скандальной ссорой. После разговора на повышенных тонах украинская делегация покинула Белый дом, а подписание соглашения о полезных ископаемых было отменено.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, готова ли Украина к территориальным уступкам.

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