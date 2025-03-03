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Трамп сделал шокирующее заявление по Украине

Трамп сделал шокирующее заявление по Украине

Президент США Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Трамп заявил, что он "не отдал украинскую землю путинской России".

Президент США Дональд Трамп заявил, что он "не отдал украинскую землю путинской России".

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Единственный президент, который не отдал украинскую землю путинской России, – это я", – написал Трамп.

Напомним, встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 28 февраля завершилась скандальной ссорой. После разговора на повышенных тонах украинская делегация покинула Белый дом, а подписание соглашения о полезных ископаемых было отменено.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, готова ли Украина к территориальным уступкам.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Извинения ТРАМПУ, УСТУПКИ РОССИИ и ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬ! ИНТЕРВЬЮ ЗЕЛЕНСКОГО В ЛОНДОНЕ

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