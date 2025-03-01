Спор Зеленского и Трампа в Белом доме – стенограмма

Президент Украины не сдерживал эмоции во время разговора.

Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 28 февраля — в этот день должны были подписать соглашение о редкоземельных минералах. Однако на короткой сессии с ответами на вопросы журналистов украинский и американский лидеры перешли на повышенный тон.

Издание "Голос Америки" публикует стенограмму напряженного разговора.

Владимир Зеленский: Ладно. Следовательно, он оккупировал части, большие части Украины, части востока и Крым. Он оккупировал их в 2014 году. В течение многих лет, я говорю только о Байдене, но тогда был президент Обама, потом президент Трамп, потом президент Байден, теперь снова президент Трамп, и, дай Бог, теперь президент Трамп остановит его. Но в течение 2014 года его никто не останавливал. Он просто оккупировал и брал, убивал людей…

Дональд Трамп: 2015.

Владимир Зеленский: 2014.

Джей Ди Вэнс: 2014.

Дональд Трамп: 2014 – я был не здесь.

Владимир Зеленский: Да, но с 2014 по 2022 годы ситуация была такая же.

Люди гибли на линии столкновения. Его никто не останавливал. Вы знаете, у нас были с ним разговоры, много разговоров, двусторонний разговор, и я, как новый президент, в 2019 году подписал с ним соглашение. Я подписал с ним, (президентом Франции Эммануэлем) Макроном и (канцлером Германии Ангелой) Меркель, соглашение о прекращении огня. Все они сказали мне, что он никогда не уйдет, мы подписали с ним газовый контракт, но после этого он нарушил перемирие. Он убивал наших людей и не обменивал пленных. Мы подписали (соглашение, включавшее — ред.) обмен пленными, а он этого не сделал. О какой дипломатии, вы говорите, Джей Ди? Что вы имеете в виду?

Джей Ди Вэнс: Я говорю о дипломатии, которая положит конец разрушению вашей страны.

Владимир Зеленский (перебивает): Да, но если вы не останавливаете…

Джей Ди Вэнс (перебивает): Господин президент, господин президент со всем уважением, я считаю, что это неуважение с вашей стороны прийти в Овальный кабинет и вступать в прения об этом перед американскими медиа. Сейчас вы ходите и заставляете призывников идти на передовую, потому что у вас проблемы с живой силой, вы должны благодарить президента за то, что он пытается положить конец этому конфликту…

Владимир Зеленский (перебивает): Был ли кто-то из вас в Украине, что вы говорите нам, какие у нас проблемы? Хотя бы раз?

Джей Ди Вэнс (перебивает): На самом деле, я смотрел и видел истории и, и я знаю, что происходит, когда вы привозите людей, вы привозите их в пропагандистский тур, господин президент. Не согласны ли вы с тем, что у вас проблемы с мобилизацией людей в вашу армию?

Владимир Зеленский (перебивает): У нас есть проблемы…

Джей Ди Вэнс (перебивает): И считаете ли вы, что это проявление неуважения…

Владимир Зеленский (перебивает): Я отвечу…

Джей Ди Вэнс (перебивает): … прийти в Овальный кабинет Соединенных Штатов Америки и атаковать администрацию, которая пытается предотвратить уничтожение вашей страны?

Владимир Зеленский: Очень много вопросов. Начнем с самого начала.

Джей Ди Вэнс: Конечно.

Владимир Зеленский: Прежде всего, во время войны у всех есть проблемы, даже у вас, но у вас прекрасный океан, и вы не чувствуете этого сейчас, но вы почувствуете это в будущем.

Дональд Трамп (перебивает): Вы этого не знаете.

Владимир Зеленский (перебивает): Дай Бог у вас не будет войны.

Дональд Трамп (перебивает): Не говорите нам, что мы будем чувствовать. Мы стараемся решить проблему. Не говорите нам, что мы ощущаем.

Владимир Зеленский (перебивает): Я не говорю вам, я отвечаю на вопросы…

Дональд Трамп (перебивает): Вы не в той позиции, чтобы это диктовать. Помните это.

Владимир Зеленский (перебивает): Я не диктую…

Дональд Трамп (перебивает): Вы не в той позиции, чтобы указывать нам, что мы будем чувствовать. Мы будем чувствовать себя очень хорошо и очень сильными.

Владимир Зеленский (перебивает): Вы ощутите влияние…

Дональд Трамп (перебивает): …и очень сильными. Вы сейчас не в очень хорошем положении.

Владимир Зеленский (перебивает): С самого начала….

Дональд Трамп (перебивает): Вы поставили себя в очень плохое положение, и он (Джей Ди Венс — ред.) прав в этом.

Владимир Зеленский (перебивает): С самого начала войны.

Дональд Трамп (перебивает): Вы не в хорошей позиции, у вас на руках сейчас нет карт. С нами у вас появились карты.

Владимир Зеленский (перебивает): Мы не играем в карты.

Дональд Трамп (перебивает): Нет, вы играете в карты. Вы играете жизнями миллионов людей, вы играете с Третьей мировой войной.

Владимир Зеленский (перебивает): О чем вы говорите?

Дональд Трамп (перебивает): Вы играете с Третьей мировой войной. И то, что вы делаете, является неуважением к стране, этой стране.

Владимир Зеленский (перебивает): Со всем уважением к вашей стране…

Дональд Трамп (перебивает): США поддержали вас гораздо больше, чем многие люди говорили, что имели бы.

Джей Ди Вэнс (перебивает): Вы хоть раз сказали "спасибо"?

Владимир Зеленский: Много раз.

Джей Ди Вэнс (перебивает): Нет, на протяжении всей этой встречи?

Владимир Зеленский: Даже сегодня.

Джей Ди Вэнс (перебивает): Вы уехали в Пенсильванию и проводили кампанию за оппозицию в октябре. Выразите несколько слов благодарности Соединенным Штатам Америки и президенту, пытающемуся спасти вашу страну.

Владимир Зеленский: Пожалуйста. Если вы думаете, что вы можете говорить о войне…

Дональд Трамп (перебивает): Он не говорит громко, он не говорит громко. Ваша страна в большой беде.

Владимир Зеленский (перебивает): Могу ли я ответить…

Дональд Трамп (перебивает): Нет, вы уже много говорили. Ваша страна в большой беде.

Владимир Зеленский: Я знаю это.

Дональд Трамп (перебивает): Вы не выиграете.

Владимир Зеленский: Я знаю это.

Дональд Трамп (перебивает): Вы не выиграете это. У вас есть достаточно хорошие шансы получить более или менее благодаря нам.

Владимир Зеленский (перебивает): Господин президент, мы остаемся в своей стране, остаемся сильными. С самого начала войны мы были сами, и мы благодарны. И я благодарю в этом кабинете и не только…

Дональд Трамп (перебивает): Вы не были одни. Вы никогда не были одни. Мы дали вам с нашим бестолковым президентом 350 миллиардов долларов…

Владимир Зеленский (перебивает): Вы голосовали за своего президента.

Дональд Трамп (перебивает): …мы дали вам военное оборудование и вы мужественно встретили их (русских — ред.), но они должны были использовать наше военное….

Владимир Зеленский (перебивает): Вы голосовали за своего президента… Могу ли я говорить? Вы пригласили меня говорить…

Дональд Трамп (перебивает): …..если бы у вас не было нашего военного оборудования, эта война бы завершилась через две недели.

Владимир Зеленский (перебивает): Через три дня. Я это уже слышал от Путина. Через три дня. Это что-то новое — через две недели…

Дональд Трамп (перебивает): Может, меньше.

Владимир Зеленский (перебивает): Конечно.

Дональд Трамп (перебивает): Да вести дела будет очень сложно.

Джей Ди Вэнс: Просто скажут "спасибо"...

Владимир Зеленский (перебивает): Я уже много раз говорил американским людям "спасибо"...

Джей Ди Вэнс: Примите, что есть недоразумения и пошли обсудим эти разногласия, вместо того, чтобы спорить об этом на глазах в американских медиа, когда вы не правы. Мы знаем, что вы не правы.

Дональд Трамп: Но видите, я думаю, что для американского народа хорошо видеть, что происходит. Я думаю, что это очень важно. Вот почему я разрешил этому продолжаться так долго. Вы должны быть благодарны. У вас нет карт на руках. Вы там похоронены.

Владимир Зеленский (перебивает): Я благодарен.

Дональд Трамп: Ваши люди погибают. У вас не хватает солдат.

Владимир Зеленский (перебивает): Господин президент…

Дональд Трамп: У вас не хватает солдат. И потом вы говорите нам "я не хочу прекращения огня, я не хочу прекращения огня. Я хочу уйти, и я хочу это". Смотрите, если вы можете достичь прекращения огня сейчас – я вам говорю – примите это, чтобы пули перестали летать, и ваших людей перестали убивать.

Владимир Зеленский: Конечно, мы хотим остановить войну.

Дональд Трамп (перебивает): Вы сказали, что не хотите прекращения огня.

Владимир Зеленский (перебивает): Но я вам сказал…

Дональд Трамп (перебивает): Я хочу прекращения огня.

Владимир Зеленский (перебивает): С гарантиями.

Дональд Трамп (перебивает): Потому что добиться прекращения огня можно быстрее, чем любого соглашения.

Владимир Зеленский (перебивает): Спросите наших людей о прекращении огня, что они думают.

Дональд Трамп (перебивает): Это было не со мной. Это было не со мной. Это было с парнем по имени Байден, который не был умным человеком.

Владимир Зеленский (перебивает): Это был ваш президент…

Дональд Трамп (перебивает): Это было за Обамой, который дал вам одеяла. А я дал вам Джавелины.

Владимир Зеленский (перебивает): Да.

Дональд Трамп (перебивает): Я дал вам Джавелины для противодействия всем этим танкам. Обама вам одеяла. Заявляют: Обама дал простыни, а Трамп дал Джавелины. Вы должны быть благодарнее, потому что без нас у вас нет карт на руках. С нами у вас есть карты на руках, а без нас нет.

Дональд Трамп: Заключить соглашение будет сложно, потому что отношение должно измениться.

Вопрос из зала: Если Россия нарушит прекращение огня? Если Россия нарушит мирные переговоры — что вы будете делать?

Дональд Трамп (перебивает): Что вы говорите?

Джей Ди Вэнс: Она спрашивает, что если Россия нарушит прекращение огня.

Дональд Трамп: Что если что-нибудь? Что если бомба упадет вам на голову сейчас? Что если они ее нарушат? Я не знаю. Они нарушили ее с Байденом, потому что они не уважали Байдена, они не уважали Обаму. Меня они уважают.

Напомним, 28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, Венса и Зеленского, закончившаяся спором трех политиков. Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру. Президент Украины досрочно покинул Белый дом.

В этот день планировали подписать соглашение о полезных ископаемых, однако этого не сделали. Мировые лидеры поддержали Зеленского.

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