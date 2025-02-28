С 1 марта все магазины в Украине будут выдавать новые чеки

С 1 марта в Украине вводятся новые формы чеков для регистраторов расчетных операций (РРО).

Об этом говорится на официальном сайте Минфина.

Согласно приказу ведомства №601 от 22 ноября, чеки, оформленные по старым образцам, больше не будут признаваться расчетными документами, а их использование будет считаться нарушением законодательства.

С 1 марта в тестовом режиме заработает электронная система контроля оборота алкоголя и табачных изделий. В новых чеках обязательно должен быть указан цифровой код марки акцизного налога.

"Одним из ключевых источников информации для этой системы должны быть расчетные документы по новой форме, в которых уже должен указываться уникальный идентификатор электронной марки акцизного налога или серийный номер электронной марки акцизного налога, которые до введения новых требований в расчетных документах не указываются", — объяснили в министерстве.

Ответственность за нарушение

Если с 1 марта 2025 года предприятия будут выдавать покупателям чеки по старой форме, пишет сайт "Дебет-Кредит", это будет считаться нарушением. Если не будет даже одного нового реквизита, это будет расценено как невыдача чека.

В общем случае за невыдачу чека штрафы следующие:

100% суммы, на которую продано товаров (работ, услуг) за нарушение, совершенное впервые

150% суммы, на которую продано товаров (работ, услуг) за каждое последующее нарушение

Впрочем, для ФЛП, не торгующих подакцизными товарами, бытовой техникой, лекарствами, ювелирными изделиями, до 31 июля 2025 года действует переходный период.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года изменились требования деятельности предпринимателей в маленьких населенных пунктах, население которых не превышает 5000 жителей.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СРОЧНО! НОВЫЕ ШТРАФЫ для ФЛП в Украине!

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