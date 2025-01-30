Мобилизированный ФЛП: какие налоги платит в 2025 году

Для получения льготы необходимо подать заявление и копию военного документа после демобилизации или лечения.

С 1 декабря 2024 года уточнен перечень налогов и сборов, от уплаты которых освобождаются мобилизованные ФЛП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Эти лица на период военной службы освобождаются от обязанности:

начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц

начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по единому налогу

начисление, уплаты и представление отчетности по военному сбору в составе налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц или единому налогу

Основанием для такого освобождения являются поданные по месту налоговой регистрации следующие документы:

заявление самозанятого лица

копия военного билета или иного документа, подтверждающего призыв на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период

В ГНС отмечают, что указанные документы представляются в течение 10 дней после демобилизации, а в случае нахождения лица на лечении — в течение 10 дней после его завершения.

Если мобилизованное лицо имеет наемных работников, то на срок своей службы оно может уполномочить другое лицо выплачивать зарплату. Уполномоченное лицо обязано начислять и удерживать налоги и сборы с дохода в виде заработной платы наемных работников. эти налоги и сборы в бюджет.

Напомним, 10 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект о повышении налогов. В частности, для части украинцев военный сбор вырастет от 1,5 до 5%. За что и сколько теперь будет платить каждый украинец и бизнес – читайте на ТСН.ua.

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