Закон о поднятии налогов: Гетманцев объяснил, что именно изменится

Вскоре вступит в силу новый налоговый закон. В Раде объяснили, что именно изменится.

Об этом сказал глава налогового комитета Совета Даниил Гетманцев, пишет "Экономическая правда".

Что в конце концов приняли депутаты

По словам Гетманцева, есть два больших блока:

Равно разлагающийся на всех нас военный сбор плюс 3,5 процентного пункта из фонда заработной платы.

"Если говорить о ФЛПах, то первая, вторая, четвертая группа — 800 гривен в месяц. Третья группа — плюс 1 процент с дохода. Второй блок — это налог на сверхприбыли банков по ставке 50% за 2024 год", — говорит чиновник.

2. Авансовый взнос для АЗС, повышение ставок небанковских финансовых учреждений с 2025 года.

Также полностью снимают какие-либо противоречия в вопросе, нужно ли РРО для игорных заведений или нет, потому что они этим манипулируют в судах. Учтены и некоторые мельчайшие технические детали.

Как подчеркнул Гетманцев, сейчас военный сбор для военных остается на уровне 1,5%, но не для всех.

"Те, кто участвует в боевых действиях, объяснил Гетманцев, вообще не уплачивают военный сбор по всем доходам – и денежному обеспечению, и дополнительным надбавкам", – пояснил он.

Ранее Минфин утверждал, что повышение налогов должно произойти с 1 октября. Это означает, что повышение налогов для части ФЛП произойдет "задним числом". Зато в части работающих украинцев – с момента вступления закона в силу. К примеру, если предприятие уже выплатило аванс по зарплате и заплатило военный сбор по старой ставке, то вторую часть зарплаты будет облагать налогом по новой.

"Мы же понимаем, что у ФЛП квартальная отчетность. За четвертый квартал они подадут ее в начале следующего года и уже тогда будут платить новый налог", — подытожил глава налогового комитета Совета Даниил Гетманцев.

Ранее Гетманцев предположил, что закон о поднятии налогов вряд ли будет оспариваться в Конституционном суде. Он правильный, хотя и должен быть принят значительно раньше.

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