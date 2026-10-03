Деньги Кремля и элитная недвижимость: в Испании возбуждено уголовное дело против Шария

Анатолий Шарий / © скриншот с видео

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Испанский суд города Эль-Вендрель открыл уголовное производство против пророссийского блоггера Анатолия Шария по подозрению в совершении налоговых преступлений и уклонении от уплаты налогов в ущерб государственной казне Испании.

По данным расследования elDiario, основой для дела под условным названием «Дело Анатолия» стали материалы Гражданской гвардии (Guardia Civil), которая зафиксировала существенные разногласия между официально задекларированными доходами блоггера и его реальным состоянием, за счет которых осуществлялась покупка и содержание элитной недвижимости на побережье.

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В процессе анализа денежных потоков испанские спецслужбы нашли, что значимая часть средств имеет теневое русское происхождение.

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Это побудило следователей расширить рамки расследования и проверить вероятные связи Шария с сетью сотрудников российских спецслужб и агентов влияния, легализовавшихся или временно проживавших в Каталонии.

Правоохранители выясняют, использовалась ли эта финансовая схема как инструмент поддержки информационных операций Кремля в Европе, а также проводят дополнительные аудиты банковских счетов, зарубежных переводов и транзакций, связанных с блоггером и его окружением.

Анатолий Шарий — бывший украинский журналист, пророссийский блогер, пропагандист и основатель запрещенной в Украине политической партии «Партия Шария». Уехал в Испанию еще в 2022 году.

С 2014 года ведет блог на YouTube, где систематически распространял пророссийские нарративы, дискредитировал украинские государственные институции, ВСУ и западную поддержку Украины. В феврале 2021 года Служба безопасности Украины объявила Шарию подозрение в совершении государственной измены (ст. 111 УК Украины) и нарушении равноправия граждан.

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Ранее мы сообщали о том, что в июне 2025 года прокремлевский блогер Анатолий Шарий приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Винницкий городской суд признал его виновным в государственной измене. Приговор оглашен заочно, поскольку Шарий находится на территории Испании.

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