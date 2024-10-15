Закон про підняття податків: Гетманцев пояснив, що саме зміниться

Невдовзі набуде чинності новий податковий закон. У Раді пояснили, що саме зміниться.

Про це сказав голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев, пише "Економічна правда".

Що зрештою ухвалили депутати

За словами Гетманцева, є два великі блоки:

Військовий збір, який порівно розкладається на всіх нас: плюс 3,5 відсоткового пункту з фонду заробітної плати.

"Якщо говорити про ФОПів, то перша, друга, четверта група – 800 гривень на місяць. Третя група – плюс 1 відсоток з доходу. Другий блок – це податок на надприбутки банків за ставкою 50% за 2024 рік", – каже посадовець.

2. Авансовий внесок для АЗС, підвищення ставок для небанківських фінансових установ з 2025 року.

Також повністю знімають будь-які суперечності в питанні, чи треба РРО для гральних закладів, чи ні, бо вони цим маніпулюють в судах. Враховані й деякі дрібні технічні деталі.

Як акцентував Гетманцев, зараз військовий збір для військових залишається на рівні 1,5%, але не для всіх.

"Ті, хто беруть участь в бойових діях, пояснив Гетманцев, взагалі не сплачують військового збору з усіх доходів – і грошового забезпечення, і додаткових надбавок", – пояснив він.

Раніше Мінфін стверджував, що підвищення податків має відбутися з 1 жовтня. Це означає, що підвищення податків для частини ФОПів відбудеться "заднім числом". Натомість в частині працюючих українців – з моменту набуття чинності законом. До прикладу, якщо підприємство вже виплатило аванс із зарплати, та заплатило військовий збір за старою ставкою, то другу частину зарплати буде оподатковувати за новою.

"Ми ж розуміємо, що у ФОПів квартальна звітність. За четвертий квартал вони подадуть її на початку наступного року і вже тоді будуть платити новий податок", – підсумував голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев.

Раніше Гетманцев припустив, що закон про підняття податків навряд чи оскаржуватимуть у Конституційному суді. Він є правильним, хоча й мав бути ухвалений значно раніше.

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