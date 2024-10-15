Україною шириться повітряна тривога: що відомо

У Києві, а потім в інших містах та областях України у вівторок, 15 жовтня, станом на 10:57 оголошено повітряну тривогу.

У Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України. Зафіксовано зліт МіГ-31К!" – йдеться у повідомленні Командування Повітряних сил.

Крім того, зафіксовані пуски КАБ на Донеччині та Сумщині.

Нагадаємо, у ніч проти 15 жовтня Росія атакувала Україну дронами і ракетами.

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