Україною шириться повітряна тривога: що відомо

Масштабна повітряна тривога охопила всю Україну.
У Києві, а потім в інших містах та областях України у вівторок, 15 жовтня, станом на 10:57 оголошено повітряну тривогу.
У Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку.
"Увага! Ракетна небезпека по всій території України. Зафіксовано зліт МіГ-31К!" – йдеться у повідомленні Командування Повітряних сил.
Крім того, зафіксовані пуски КАБ на Донеччині та Сумщині.
Нагадаємо, у ніч проти 15 жовтня Росія атакувала Україну дронами і ракетами.
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