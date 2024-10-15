Росія атакувала Україну дронами і ракетами: як відпрацювала ППО

Російські війська атакували Україну в ніч проти 15 жовтня різними видами ракет та 17 ударними безпілотниками. Сили ППО збили частину ворожих дронів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Вночі ворог задав удару по Миколаївщині сімома зенітними керованими ракетами С-300/400 з території окупованого Криму, двома керованими авіаракетами Х-59 – по Чернігівщині та Сумщині із повітряного простору Курської області, а також 17-ма ударними дронами (райони пусків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ).

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До відбиття російського нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 12 ворожих безпілотників у Миколаївській, Київській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській та Черкаській областях.

Ще чотири ворожі дрони були локаційно втрачені, ймовірно, внаслідок активної протидії РЕБ. Один безпілотник досі залишається в повітрі, тож бойова робота триває.

Нагадаємо, вночі Україною літали ворожі дрони та ракети. Вибухи пролунали у Полтавській, Запорізькій, Сумській, Черкаській, Київській областях та в Миколаєві.

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