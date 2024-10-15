У Чорне море ворог вивів кораблі з "Калібрами"

У випадку загрози, потурбуйтеся про власну безпеку.

Станом на 6 ранку 15 жовтня 2024 року у Чорному морі 3 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Про це інформують Військово-морські Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Також в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, а в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 5 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 5 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

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Раніше експерт пояснював, як здолати російський флот у Чорному морі.

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