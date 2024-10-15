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В Черное море враг вывел корабли с "Калибрами"

В Черное море враг вывел корабли с "Калибрами"

Стало известно, сколько вражеских кораблей находится в Черном море: отчет ВМС / Фото: Associated Press

В случае угрозы, позаботьтесь о собственной безопасности.

По состоянию на 6 утра 15 октября 2024 года в Черном море 3 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

Об этом информируют Военно-морские Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Также в Азовском море вражеские корабли отсутствуют, а в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – 5 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • до Азовского моря – 5 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации.

Ранее эксперт объяснял, как одолеть российский флот в Черном море.

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