В Черное море враг вывел корабли с "Калибрами"

В случае угрозы, позаботьтесь о собственной безопасности.
По состоянию на 6 утра 15 октября 2024 года в Черном море 3 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.
Об этом информируют Военно-морские Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
Также в Азовском море вражеские корабли отсутствуют, а в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет.
За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю – 5 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- до Азовского моря – 5 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.
Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации.
Ранее эксперт объяснял, как одолеть российский флот в Черном море.
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