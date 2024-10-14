15 жовтня — яке церковне свято, чому не можна ремонтувати речі

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 15 жовтня, в православному календарі день пам’яті Святих Отців VII Вселенського Собору. VII Вселенський Собор, який відбувся 787 року в Нікеї (сучасна Туреччина), був скликаний для вирішення суперечок щодо іконопочитання. Собор затвердив, що ікони мають право на шанування, що є важливим аспектом православного богослужіння.

Основними Святими Отцями, які брали участь у Соборі, були:

Святий Феодор Студит — один з найвпливовіших чернечих діячів свого часу, який активно підтримував іконопочитання.

Святий Герман, патріарх Константинопольський — вів боротьбу з іконоборством і виступав за захист священних зображень.

Святий Костянтин, патріарх Константинопольський — один з основних промовців на соборі, який висловлював підтримку іконопочитання.

Собор затвердив рішення про вшанування ікон, що підкреслило їх роль у християнському житті. Було ухвалено кілька канонів, що стосуються не лише ікон, але й загальних питань віри та церковного устрою.

Церковне свято 15 жовтня — день пам'яті святого преподобномученика Лукіяна

Він жив у IV столітті і був відомий своєю вірою і відданістю Христу. Його життя відзначалося великими випробуваннями, зокрема, гоніннями на християн.

Лукіан був священником у місті Антіохії, де активно проповідував християнство і допомагав нужденним. Його ревна діяльність привернула увагу язичників, і він став об'єктом переслідувань. У ті часи християни зазнавали значних гонінь, і Лукіан не став винятком.

Згідно з церковними переказами, він був схоплений і підданий тортурам через свою віру. Попри всі страждання, Лукіан залишався непохитним у своїй вірі. Його мученицька смерть стала символом вірності Христу і прикладом для багатьох християн того часу.

Прикмети 15 жовтня

Народні прикмети 15 жовтня / Фото: Unsplash

На траві іній — прийдуть заморозки.

Навколо місяця кола до морозів.

Мухи ще не заснули — буде тепло.

Що завтра не можна робити

В народі вірили, що цього дня не можна займатися прибиранням і ремонтувати речі, інакше все закінчиться погано. Не слід заплітати косу чи стригти волосся — в пасма вплетуться хвороби.

Що можна робити завтра

Це сприятливий день для роботи. Якщо ви будете займатися улюбленою справою в хорошому настрої, то все в життя піде вгоду. Можна вірити снам,вони показують майбутнє.

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