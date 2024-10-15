Астрологічний прогноз на 15 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: сьогоднішній день вдалий для початку будь-якої важливої справи, можна також ухвалювати серйозні рішення та проводити переговори на всіх рівнях – від професійного до особистого.

Символ дня: Труба – є символом призову.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір: фіолетовий.

Щасливе каміння дня: сапфір, гіацинт.

За яку частину тіла відповідає: кишківник.

Хвороби дня: хвороби сьогодні нетривалі і перебігають у легкій формі. Від оперативного втручання слід відмовитися, також необхідно берегти очі.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону будь-які продукти, які можуть подразнювати кишечник, – соління, маринади, копчення, каву та алкоголь.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: рослини потребують посиленого поливу та підживлення.

Магія та містика дня: день, коли можна відкрити в собі здібності до магії та ворожіння, які «спали» до цього часу.

Сни дня: сни цієї ночі важливої інформації не несуть.

Табу дня: не можна марно проводити час – необхідно знайти собі хоч якесь заняття.

Цитата дня: "Три речі ніколи не повертаються: час, слово, можливість. Тому не гай часу, вибирай слова, не втрачай можливості" (Конфуцій).

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