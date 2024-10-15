Астрологический прогноз на 15 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нынешний день удачен для начала любого важного дела, можно также принимать серьезные решения и проводить переговоры на всех уровнях – от профессионального до личного.

Символ дня: Труба – символ призыва.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: фиолетовый.

Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт.

За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: болезни нынешнего дня непродолжительны и протекают в легкой форме. От оперативного вмешательства нужно отказаться, также необходимо беречь глаза.

Питание дня: необходимо исключить из рациона любые продукты, которые могут раздражать кишечник – соленья, маринады, копченья, кофе и алкоголь.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: растения нуждаются в усиленном поливе и подкормке.

Магия и мистика дня: день. Когда можно открыть в себе «спящие» до этого времени способности к магии и гаданиям.

Сны дня: сны нынешней ночи важной информации не несут.

Табу дня: нельзя праздно проводить время – необходимо найти себе хоть какое-то занятие.

Цитата дня: «Три вещи никогда не возвращаются: время, слово, возможность. Поэтому: не теряй времени, выбирай слова, не упускай возможность» (Конфуций).

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