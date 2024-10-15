Астрологический прогноз на 15 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нынешний день удачен для начала любого важного дела, можно также принимать серьезные решения и проводить переговоры на всех уровнях – от профессионального до личного.
Символ дня: Труба – символ призыва.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: фиолетовый.
Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: болезни нынешнего дня непродолжительны и протекают в легкой форме. От оперативного вмешательства нужно отказаться, также необходимо беречь глаза.
Питание дня: необходимо исключить из рациона любые продукты, которые могут раздражать кишечник – соленья, маринады, копченья, кофе и алкоголь.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: растения нуждаются в усиленном поливе и подкормке.
Магия и мистика дня: день. Когда можно открыть в себе «спящие» до этого времени способности к магии и гаданиям.
Сны дня: сны нынешней ночи важной информации не несут.
Табу дня: нельзя праздно проводить время – необходимо найти себе хоть какое-то занятие.
Цитата дня: «Три вещи никогда не возвращаются: время, слово, возможность. Поэтому: не теряй времени, выбирай слова, не упускай возможность» (Конфуций).
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