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Астрологический прогноз на 15 октября

Астрологический прогноз на 15 октября

Труба - символ дня / Фото: www.credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: нынешний день удачен для начала любого важного дела, можно также принимать серьезные решения и проводить переговоры на всех уровнях – от профессионального до личного. 

Символ дня: Труба – символ призыва. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: фиолетовый. 

Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт. 

За какую часть тела отвечает: кишечник. 

Болезни дня: болезни нынешнего дня непродолжительны и протекают в легкой форме. От оперативного вмешательства нужно отказаться, также необходимо беречь глаза. 

Питание дня: необходимо исключить из рациона любые продукты, которые могут раздражать кишечник – соленья, маринады, копченья, кофе и алкоголь. 

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки. 

Дачные работы дня: растения нуждаются в усиленном поливе и подкормке. 

Магия и мистика дня: день. Когда можно открыть в себе «спящие» до этого времени способности к магии и гаданиям. 

Сны дня: сны нынешней ночи важной информации не несут. 

Табу дня: нельзя праздно проводить время – необходимо найти себе хоть какое-то занятие. 

Цитата дня: «Три вещи никогда не возвращаются: время, слово, возможность. Поэтому: не теряй времени, выбирай слова, не упускай возможность» (Конфуций). 

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