На Сумщині пролунало 28 вибухів: подробиці

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 14 жовтня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.

Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 28 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Великописарівська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська громади.

Юнаківська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (5 вибухів).

Глухівська громада: здійснено пуски КАБ (5 вибухів).

Шалигинська громада: зафіксовано пуски КАБ (3 вибухи).

Миропільська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (5 вибухів).

Есманьська громада: завдано удару FPV-дроном (1 вибух), обстрілу з міномету (1 вибух).

Великописарівська громада: відбулося скидання з БпЛА вибухових пристроїв (2 вибухи).

Хотінська громада: ворог бив з САУ (3 вибухи) та мінометів (3 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія обстріляла Одещину дронами та ракетою.

Крім того, ми раніше інформували, що вересень став місяцем із найбільшою кількістю жертв серед цивільних в Україні 2024 року.

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