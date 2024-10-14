Росіяни вгатили балістикою по Одесі: є загиблі 

Окупанти атакували Одесу балістичною ракетою. Одна людина загинула, вісім поранено.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Ціллю ворога вчергове стала припортова інфраструктура. Вбито одну людину, ще вісім отримали поранення. Постраждалі перебувають у лікарні, двоє з них у важкому стані. Медики надають всю необхідну допомогу. Всі поранені та загиблий - працівники припортової інфраструктури, громадяни України", - написав він.

Крім того, пошкоджень зазнали цивільні судна: "NS Moon" під прапором Белізу та суховантажне судно під прапором Палау "OPTIMA".

Також внаслідок атаки є пошкодження припортової інфраструктури, зокрема складу з зерном.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вночі росіяни не атакували українські міста "Шахедами". Стратегічна авіація Росії також залишалася неактивною.

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