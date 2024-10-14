Россияне ударили баллистикой по Одессе: есть погибшие

Целью оккупантов в очередной раз стала припортовая инфраструктура.

Оккупанты атаковали Одессу баллистической ракетой. Один человек погиб, восемь ранены.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

"Целью врага в очередной раз стала припортовая инфраструктура. Убит один человек, еще восемь получили ранения. Пострадавшие находятся в больнице, двое из них в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь. Все раненые и погибший — работники припортовой инфраструктуры, граждане Украины", — написал он.

Кроме того, повреждения получили гражданские суда: "NS Moon" под флагом Белиза и сухогруз под флагом Палау "OPTIMA".

Также в результате атаки повреждение припортовой инфраструктуры, в частности склада с зерном.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью россияне не атаковали украинские города "Шахедами". Стратегическая авиация России также оставалась неактивной.

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