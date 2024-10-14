Где больше всего атаковали россияне: Генштаб сообщил о ситуации на фронте

За прошедшие сутки на фронте всего зафиксировано 161 боевое столкновение. Наиболее активно российские оккупанты наступали на Кураховском направлении.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На Харьковском направлении продолжались бои вблизи Старицы.

На Купянском направлении произошло 19 боевых столкновений у Петропавловки, Песчаного, Вишневого, Копанок и Лозовой.

На Лиманском направлении, по уточненной информации, враг атаковал 19 раз неподалеку от Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Тернов и Торского.

На Краматорском направлении шли три боевых столкновения в районах Часов Яра и Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты атаковали четыре раза недалеко от Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении украинские защитники отразили 25 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Сухой Яр, Лисовка, Луч и Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отражали 39 атак противника.

На Времивском направлении враг дважды наступал вблизи Золотой Нивы.

На Ореховском направлении оккупанты трижды безуспешно пытались потеснить украинские подразделения вблизи Роботино и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении противник потерпел поражение, восемь раз атакуя оборонные рубежи украинцев.

На Гуляйпольском направлении ситуация остается без особых изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, совершает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Ранее Генштаб сообщил о потерях врага в сутки. Больше об этом читайте в новости.

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