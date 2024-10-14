В России уничтожен самолет Ту-134: видео от ГУР

Такие борта используются, в частности, для транспортировки руководства Минобороны РФ.
В России был уничтожен военно-транспортный самолет Ту-134. Он сгорел в ночь на 13 октября.
Об этом сообщило ГУР Минобороны Украины.
В ночь на 13 октября в России вспыхнул пожар на военном аэродроме "Оренбург-2". В результате сгорел самолет Ту-134, принадлежавший к 117-му военно-транспортному авиаполку Вооруженных сил страны-агрессора.
Такие советские борта используются, в частности, для транспортировки руководящего состава Министерства обороны РФ.
"ГУР МО Украины напоминает – каждое преступление против украинского народа будет иметь должное возмездие", – отмечается в заявлении разведки.
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Напомним, 10 октября украинские военные сбили российский вертолет Ми-8 на Харьковском направлении.
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