В России уничтожен самолет Ту-134: видео от ГУР

Такие борта используются, в частности, для транспортировки руководства Минобороны РФ.

В России был уничтожен военно-транспортный самолет Ту-134. Он сгорел в ночь на 13 октября.

Об этом сообщило ГУР Минобороны Украины.

В ночь на 13 октября в России вспыхнул пожар на военном аэродроме "Оренбург-2". В результате сгорел самолет Ту-134, принадлежавший к 117-му военно-транспортному авиаполку Вооруженных сил страны-агрессора.

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Такие советские борта используются, в частности, для транспортировки руководящего состава Министерства обороны РФ.

"ГУР МО Украины напоминает – каждое преступление против украинского народа будет иметь должное возмездие", – отмечается в заявлении разведки.

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В России сгорел самолет Ту-134

Напомним, 10 октября украинские военные сбили российский вертолет Ми-8 на Харьковском направлении.

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