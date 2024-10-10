В России упал военный самолет Як-130

Пилот катапультировался и был госпитализирован.

В Волгоградской области России упал военный самолет Як-130. Пилот успел катапультироваться.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

По данным пабликов, самолет Як-130 упал в Калмыкии в 40 км от города Элиста. Пилот успел катапультироваться, но получил травмы. Его вертолетом транспортируют в госпиталь в Волгограде.

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Как сообщили в прокуратуре, самолет Як-130 упал в Волгоградской области во время выполнения учебно-тренировочного полета.

Причину инцидента устанавливают. Российские паблики пишут, что приоритетная версия – это отказ техники.

К слову, в ночь на 10 октября беспилотники атаковали военный аэродром ВКС России в республике Адыгея. Местные жители слышали громкие взрывы.

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