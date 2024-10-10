Атака на Карачев Брянской области: детонация боеприпасов продолжается

Продолжается детонация боеприпасов и режим чрезвычайной ситуации в городе Карачи Брянской области. Это первая самостоятельная операция Сил беспилотных систем ВСУ.

Об этом пишет "Цензор.НЕТ".

Операция прошла успешно, судя по видеофиксации результатов удара.

67-й арсенал ГРАУ ВС РФ в 120 км от границ с Украиной является одним из передовых логистических центров для обеспечения боеприпасами российской армии.

"Системные и точные удары по российским арсеналам приводят к периодическому дефициту боеприпасов у оккупационных войск", — пишет журналист Юрий Бутусов.

Напомним, ночью 9 октября в Брянской области атакован арсенал Минобороны РФ. На складе вблизи города Карачев хранились боеприпасы, в том числе КНДР, а также КАБы.

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