В Брянской области атакован арсенал Минобороны РФ: гремят взрывы

На складе вблизи города Карачев хранились боеприпасы, в том числе из КНДР, а также КАБы.

В Брянской области России вспыхнул пожар на складе боеприпасов после атаки неизвестными беспилотниками в ночь на 9 октября.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Жители Брянской области жалуются на "звуки непрерывной детонации" и публикуют в Сети видео взрывов.

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В российских телеграм-каналах пишут о работе ПВО в регионе.

Как сообщил местный губернатор, в Брянской области якобы сбили 12 беспилотников.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что вблизи города Карачев был поражен ближайший к линии фронта 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. Склад боеприпасов расположен в 114 км от границы с Украиной.

"На складе хранились боеприпасы, в том числе из КНДР, также КАБы. Отмечу, что они частично хранились под открытым небом", – написал Коваленко в Сети.

В Брянской области загорелся склад боеприпасов и раздаются взрывы

Напомним, россияне ночью заявили о взрывах в Брянске и большом количестве дронов над городом и областью.

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