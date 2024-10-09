Россияне атаковали Украину "Искандерами" и дронами: сколько воздушных целей сбила ПВО

В ночь на 9 октября российская оккупационная армия атаковала Украину ракетами Искандер-М/KN-23 и беспилотниками "Шахед". Уничтожен 21 дрон.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты нанесли удар трем баллистическим ракетам по Полтавской области. Их россияне запускали из Курской области. Кроме того, 22 БпЛА атаковали с российского Приморско-Ахтарска и мыса Чауда в аннексированном Крыму.

"В результате противовоздушного боя сбит 21 вражеский БпЛА в Одесской, Винницкой и Киевской областях. Еще один ударный беспилотник вернул в направлении России", — говорится в сообщении ПС.

Как сообщалось, в эту ночь враг атаковал беспилотниками. В Украине работали силы ПВО. Кое-где была объявлена воздушная тревога, раздавались взрывы.

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