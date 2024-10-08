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Эксперт назвал города, на которые пойдет армия РФ после Угледара

Эксперт назвал города, на которые пойдет армия РФ после Угледара

Армия РФ. / Фото: Associated Press

оккупанты стремятся оттянуть украинские силы.

После захвата Угледара Донецкой области российские оккупанты также могут попытаться захватить Курахово и Большую Новоселку.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии "РБК.Украина".

Главной целью оккупационных войск на направлении после оккупации Угледара является Курахово. Армия РФ может попытаться подойти к нему и попытаться взять в полуокружение.

По словам Мусиенко, меньше года назад, когда россияне наступали после захвата Марьинки, могло создаться впечатление о продвижении на Курахово без угрозы для Угледара.

"Но они не пропустили Угледар. Поэтому, думаю, если и будут наступать на Большую Новоселку, то чтобы оттянуть наши силы. Но сконцентрируются на охватывающей операции в районе Курахово", — заявил военный эксперт.

Напомним, 2 октября в ВСУ сделали важное заявление о выходе из города Угледар. Отмечается, что в результате действий оккупационных войск возникла угроза оцепления города.

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