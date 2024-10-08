В Украине резко похолодает: синоптикиня назвала дату

На Украине будут дожди.

В Украине с 12 октября ухудшится погода. Местами стало холодно, а также возможны сильные дожди.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

"В Киеве в субботу сильный дождь и похолодание! 12 октября на юге и востоке Украины еще задержится более теплая погода, однако с воскресенья и там предполагается понижение температуры воздуха", — сообщила Диденко.

Между тем, следующие несколько дней будет держаться теплая погода. Завтра, 9 октября, в среду будет тепло, сухо и солнечно. Максимальная температура воздуха будет составлять +18-23°. Впрочем, на юге воздух прогреется до +25°. Прохладнее будет в Сумской и Харьковской областях – 17-19° тепла.

В Киеве 9 октября ожидается сухая и теплая погода. Днем столбики термометров покажут около +20°.

Как сообщалось, 6 октября в Киеве выпало рекордное количество осадков — 30,6 мм. Предыдущий рекорд был 1970 для этого дня, когда выпало 17,2 мм осадков.

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