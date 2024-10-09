Астролог назвал знаки Зодиака, которые могут убить за измену

Каждый реагирует на него по-своему: кто-то, узнав о ней, сходит с ума и расстаются с любимым человеком, кто-то – понимает, прощает и забывает о случившемся, но есть и те, кто способ на радикальные меры. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые могут убить за измену.

Телец

Тельцы, как правило, демонстрируют отложенную реакцию на измену близкого человека, прощая как первый, так и последующие подобные инциденты. Но если их количество перейдет в качество, неверному супругу – или супруге – стоит всерьез опасаться за свою жизнь: в гневе представители знака страшны – могут и прибить сгоряча.

Дева

Девы считают измены серьезным ударом по своему самолюбию, поэтому никогда их не прощают. Правда, чаще всего они не всегда радируют сразу – впопыхах, предпочитая все как следует продумать и только gотом нанести "удар возмездия". Конечно, убивать неверного партнера в буквальном смысле слова они не станут, но разрушить репутацию могут вполне,

Стрелец

Стрельцы часто изменяют своим половинкам сами, но своему партнеру ничего подобного не позволят. Узнав о таком инциденте, они могут устроить целое представление с истерикой, битьем посуды, обмороками и даже симуляцией сумасшествия. Добившись, при помощи таких приемов, признания в неверности, они бросят теперь уже бывшую вторую половинку.

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