Астролог назвал знаки Зодиака, которым всегда везет

Везение нужно всегда и всем, но далеко не каждый может похвастаться тем, что оно сопутствует ему на жизненном пути.

Зато те, кто может похвастаться ее присутствием в своей жизни, гораздо легче преодолевают разного рода препятствия, возникающие у них на пути, да и подарки от судьбы получают чаще, что не может их не радовать. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым всегда везет.

Лев

Львов, планетой которых является Солнце, с полным правом можно назвать любимчиками Фортуны – они умудряются получить подарок от нее даже там, где другие заведомо проиграют. Интересно, что сами представители знака не видят в этом ничего необычного, поскольку уверены, что так и должно быть: как самые умные и красивые они, вне всякого сомнения, достойны лучшего.

Весы

Весы, которым покровительствует Венера, могут рассчитывать на успех во всех сферах жизни, ничего при этом не делаю – просто высшие силы любят представителей этого знака, а потому помогают им во всех ситуациях, включая самые, казалось бы, безнадежные. Причем, часто случается так, что везение срабатывает в самый последний момент, когда казалось, что представителей знака уже ничто не спасет.

Стрелец

Стрельцы удачу приносит их небесный покровитель – планета успеха Юпитер. Нельзя сказать, что везение дается им безвозмездно – им приходится отрабатывать каждый его момент, но результат того стоит, а сами они могут гордиться тем, что приложили к достижению успеха серьезные усилия, а не получили его в качестве манны небесной.

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