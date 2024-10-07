Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит никому ничего давать

День покоя, который не рекомендуется ничем нарушать – не стоит отправляться в поездки, переходить на новую работу, переезжать на новое место жительства. Также нежелательно даже на время давать кому-то то, что принадлежит человеку – это может привести к неприятным последствиям.

Сегодня, 7 октября, отдавать в чужие руки то, что принадлежит человеку, нельзя представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такой поступок особенно чреват неприятными последствиями.

Рак

Раки охотно делятся с другими всем, что имеют поэтому, зная об этой их особенности, к ним часто обращаются за помощью. Но сегодня вместо благодарности представители знака могут получить претензии – обвинения в том, что они пожадничали и дали не то, что у них просили.

Лев

Львов с полным правом можно назвать самым нежадным знаком Зодиака, его представители всегда готовы прийти на помощь,но сегодня звезды настоятельно не рекомендуют им это делать: в противном случае они могут никогда больше не увидеть вещь, которую дали кому-то просто «поносить».

Водолей

Водолеи щедры по натуре – они готовы делиться с окружающими всем, что у них есть, особенно если удастся убедить их в том, что человек без их помощи пропадет. Сегодня такая щедрость недопустима: в первую очередь это касается носильных вещей, которые вернутся обратно испорченными.

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