Астрологический прогноз на 7 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: Начинать работу можно только над небольшими проектами, более глобальные и серьезные следует отложить
Символ дня: Облака.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: синий.
Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт.
За какую часть тела отвечает: бронхи.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, быстро проходят, особенно если вовремя обратиться за медицинской помощью. Нежелательно лечить – и, особенно, удалять – зубы.
Питание дня: нужно отказаться от мясных блюд, холодных молочных продуктов, а также алкоголя и курения.
Стрижка дня: стричься можно только в случае крайней необходимости.
Дачные работы дня:
Магия и мистика дня: можно собирать семена и пересаживать плодовые деревья и кустарники.
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими, поэтому о них нельзя никому рассказывать.
Табу дня: нельзя никому ничего давать, даже если речь идет о, казалось бы, незначительных вещах – например, пресловутой соли.
Цитата дня: «…рано думать о покое, пока еще светит солнце» (Джером Клапка Джером).
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