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Астрологический прогноз на 7 октября

Астрологический прогноз на 7 октября

Облака - символ дня

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: Начинать работу можно только над небольшими проектами, более глобальные и серьезные следует отложить 

Символ дня: Облака. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: синий. 

Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт. 

За какую часть тела отвечает: бронхи. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, быстро проходят, особенно если вовремя обратиться за медицинской помощью. Нежелательно лечить – и, особенно, удалять – зубы. 

Питание дня: нужно отказаться от мясных блюд, холодных молочных продуктов, а также алкоголя и курения. 

Стрижка дня: стричься можно только в случае крайней необходимости. 

Дачные работы дня: 

Магия и мистика дня: можно собирать семена и пересаживать плодовые деревья и кустарники. 

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими, поэтому о них нельзя никому рассказывать. 

Табу дня: нельзя никому ничего давать, даже если речь идет о, казалось бы, незначительных вещах – например, пресловутой соли. 

Цитата дня: «…рано думать о покое, пока еще светит солнце» (Джером Клапка Джером). 

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