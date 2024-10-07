Астрологический прогноз на 7 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: Начинать работу можно только над небольшими проектами, более глобальные и серьезные следует отложить

Символ дня: Облака.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: синий.

Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт.

За какую часть тела отвечает: бронхи.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, быстро проходят, особенно если вовремя обратиться за медицинской помощью. Нежелательно лечить – и, особенно, удалять – зубы.

Питание дня: нужно отказаться от мясных блюд, холодных молочных продуктов, а также алкоголя и курения.

Стрижка дня: стричься можно только в случае крайней необходимости.

Дачные работы дня:

Магия и мистика дня: можно собирать семена и пересаживать плодовые деревья и кустарники.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими, поэтому о них нельзя никому рассказывать.

Табу дня: нельзя никому ничего давать, даже если речь идет о, казалось бы, незначительных вещах – например, пресловутой соли.

Цитата дня: «…рано думать о покое, пока еще светит солнце» (Джером Клапка Джером).

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